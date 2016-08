Tijdschrift is ‘nieuw avontuur’ voor Freek

AMSTERDAM - Freek Vonk is woensdag begonnen aan een nieuw avontuur. Dat zei de bioloog en presentator bij de lancering van zijn tijdschrift voor kinderen: Wild van Freek. De eerste editie van het magazine ligt donderdag in de winkels.

31-8-2016

“Voor mijn werk als bioloog en programmamaker reis ik de hele wereld over. Veel avonturen zijn natuurlijk al te zien in mijn televisieprogramma’s. Maar lang niet alles”, vertelde Freek over de komst van zijn eigen tijdschrift. “Er zijn nog zoveel dingen die ik kinderen zou willen vertellen! Over al die waanzinnige dieren die ik ontmoet en die mooie plekken waar ik kom. Dat kan ik nu doen in mijn eigen tijdschrift! Geweldig, toch?”

Wild van Freek verschijnt vanaf donderdag elke vier weken. Het blad richt zich op ‘avontuurlijke kinderen’ vanaf zeven jaar. In het tijdschrift staan dierenweetjes, strips, moppen, puzzels en ‘allerlei stoer wild nieuws’. “Extra cool is dat ook mijn grote vriend Johan de varaan een rol krijgt in het tijdschrift. We hebben allebei onze eigen strip. En eentje over ons leven samen. Ik kan vast verklappen: ze zijn echt zó grappig!”