ANP Doutzen blij dat ze weer in lingerie mag

BERLIJN - Doutzen Kroes is blij dat ze weer in niemendalletjes voor de camera mag staan. De Friese schone is het nieuwe gezicht van Hunkemöller en vindt dat ‘fantastisch’.

Door ANP - 31-8-2016, 19:32 (Update 31-8-2016, 19:32)

“Ik vind het leuk dat ik weer lingerie mag doen”, zei Doutzen, die jarenlang in ondergoed over de catwalk liep voor Victoria’s Secret, woensdag in RTL Boulevard. “Dit is een grote, positieve stap”, vertelde ze over de overstap van het Amerikaanse lingeriemerk naar Hunkemöller. “Ik ben hier het enige model, dat voelt wel heel anders.”

Doutzen is niet alleen het nieuwe gezicht van Hunkemöller, ze ontwerpt ook haar eigen lingerie. Daarbij staat comfort niet op de eerste plaats, moest ze toegeven. “Het is vooral heel mooi. Ik vind het heel mooi de vrouwelijke vormen te laten zien.” Doutzens setjes vielen ook bij manlief Sunnery James in goede aarde. “Hij heeft een paar fittingen gezien en zei toen: o, dat is wel een goed setje.”

Doutzen neemt het stokje over van Sylvie Meis. De twee blondines hebben geen contact gehad. “Maar ik heb wel gehoord dat ze heeft gezegd ‘als iemand het van mij over moet nemen, dan Doutzen’. Dat vond ik wel lief van haar.”