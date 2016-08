Veronica-coryfeeën openen museum

NIJKERK - Willem van Kooten (alias Joost den Draaier), Lex Harding en Tineke de Nooij hebben woensdag in Nijkerk het 192 Museum geopend. De oud-dj's van de zeezender Radio Veronica startten met een druk op een rode knop een permanente expositie over de opkomst en ondergang van Radio Veronica en andere zenders als Caroline, Londen, Dolfijn, Mi Amigo en Radio Noordzee.

Door ANP - 31-8-2016, 20:36 (Update 31-8-2016, 20:36)

Het museum, een initiatief van onder meer Veronica-veteranen Harding en Ad Bouman, deelt een pand met 192TV, Café 192 en het Demis Roussos Museum. 192 is de eerste golflengte waarop de radiopiraat Veronica was te ontvangen.

De expositie bestaat uit delen van oude radioprogramma's, jingles en tunes, radiostudio's ingericht met originele apparatuur, gouden platen en filmbeelden. Het museum wordt ingericht in samenwerking met Museum Rock Art in Hoek van Holland, dat een groot aantal Veronica-relikwieën in zijn collectie heeft.

De opening werd onder meer bijgewoond door de zangers Piet Veerman, George Baker en Ben Cramer en de voormalige Veronica-dj's Erik de Zwart en Gijs Staverman.