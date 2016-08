Barry Hay had even spijt van biografie

31-8-2016

“Maar toen dacht ik: ja, fuck it, billen bloot en gaan.” Nu de biografie Hay is verschenen, is de Golden Earring-rocker blij met het resultaat. “Ik pak het boek beet, begin ergens en denk: ja, het is best wel goed gelukt.”

Met schrijver Sander Donkers werkte Barry ‘een dag of tien echt heel hard’. “We hebben uitgebreid lopen lullen. Hij had honderd uur op een gegeven moment opgenomen, dat is best veel.”

Drankzuchtend

Volgens Donkers viel het met dat harde werken wel mee. “Niemand hoeft Barry Hay de bek open te breken. Dat is voor een biograaf natuurlijk een bijzonder prettige bijkomstigheid. En daarbij waren de werkomstandigheden op Curaçao niet verkeerd. Het was eigenlijk zwaar genieten terwijl het bandje volliep.”

De biograaf omschrijft werken met Barry als ‘vermoeiend, drankzuchtend en geweldig’. “Hij is de grootste rockster die Nederland ooit gekend heeft.”

Toen Donkers de eerste versie van zijn boek naar Barry stuurde, kwam dat vol met opmerkingen terug. “Sander gebruikte aanvankelijk nog een beetje tuttige taal. Ik heb tegen hem gezegd: ik wil het wat hoekiger hebben, meer zoals ik praat”, vertelde Barry. “Ik heb het een beetje bijgescherpt.”