ANP Blake Lively is ‘onwijs zwanger’

LOS ANGELES - Ryan Reynolds houdt van een stevige wandeling, maar moet die voorlopig in zijn eentje maken. Zijn echtgenote Blake Lively loopt niet meer mee omdat ze ‘onwijs zwanger’ is, zo vertelde Ryan aan E! News.

Door ANP - 31-8-2016, 23:35 (Update 31-8-2016, 23:35)

“Mijn vrouw is op dit moment onwijs zwanger, dus ik denk niet dat ze de komende tijd veel gaat hiken. En ik denk ook niet dat het er vlak na de bevalling in zit. Er is mij verteld dat er nadien enig herstel nodig is”, grijnsde de acteur. Blake is in verwachting van hun tweede kind, in december 2014 beviel de actrice van dochter James.

Volgens Ryan heeft Blake het niet makkelijk. “Augustus is zo’n beetje het verschrikkelijkste moment om zwanger te zijn.” De actrice heeft last van de hoge temperaturen en luchtvochtigheid. Ondanks alle ongemakken genieten Ryan en Blake van hun gezin. “Niets is meer ontnuchterend dan het krijgen van een kind”, vindt de acteur. “Het is het beste dat je kan overkomen.”