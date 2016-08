661.000 kijkers voor Jeroen in California

HILVERSUM - De start van Jeroen in California: Songs of Life op RTL 4 is woensdagavond door 661.000 mensen bekeken. Het muzikale programma van Jeroen van Koningsbrugge valt daarmee net buiten de top 10 in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek (SKO). In de eerste aflevering was te zien hoe zanger Waylon op bezoek kwam bij Van Koningsbrugge in Malibu.

Door ANP - 1-9-2016, 8:16 (Update 1-9-2016, 8:16)

RTL scoorde daaropvolgend beter met het nieuwe programma van Herman den Blijker. Naar Herrie op de Bosbaan keken 884.000 kijkers. De nieuwe woensdagavond van SBS, met Bonje met de Buren en Graf Zonder Naam, haalde met respectievelijk 605.000 en 614.000 kijkers ook de top van de lijst niet.

Tussen Kunst en Kitsch en De slimste mens waren opnieuw de kijkcijfertoppers met 1,2 en 1,1 miljoen kijkers.