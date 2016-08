Inbeslagname auto van Tyga was grapje Kylie

LOS ANGELES - Kylie Jenner heeft haar vriend Tyga flink laten schrikken. Ze deed alsof zijn Ferrari in beslag was genomen maar dat was allemaal onderdeel van een verrassing: een splinternieuwe Bentley.

Door ANP - 1-9-2016, 9:01 (Update 1-9-2016, 9:01)

"De blogs hadden het bijna verpest", legde Kylie uit in een filmpje dat ze deelde op Snapchat. "Er werd geschreven dat we samen naar een Bentley-dealer waren, maar ik was alleen. Dus ik moest liegen tegen T."

Tyga was overigens alweer snel van de schrik bekomen. "Ik ben sprakeloos", reageerde de rapper op het 300.000 dollar kostende cadeau waarna hij uit pure vreugde een dansje deed.

Een eventuele inbeslagname zou niet ondenkbaar zijn aangezien Tyga regelmatig zijn geldzaken niet op orde heeft. Zo kreeg hij het eerder dit jaar nog aan de stok met zijn huisbaas vanwege een huurachterstand.