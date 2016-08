Richard Groenendijk wil positieve tv maken

ANP Richard Groenendijk wil positieve tv maken

HILVERSUM - Richard Groenendijk heeft voor het tweede seizoen van De Jopie Parlevliet Show gepleit voor gasten die doorgaans niet in RTL-programma’s te zien zijn, onder wie Eva Jinek en Toren C-actrices Maike Meijer en Margôt Ros. Ook is de cabaretier blij dat RTL hem toestemming gaf om daarnaast onbekende Nederlanders uit te nodigen. "Want daar hou ik zo van’’, zegt Richard.

Door ANP - 1-9-2016, 9:54 (Update 1-9-2016, 9:54)

Er gaat het een en ander veranderen aan De Jopie Parlevliet Show. "In het theater heb ik twintig try-outs en daarna een première. Op televisie is het meteen huppakee, prime time. Vorig jaar was dus eigenlijk mijn try-outperiode. Ik vond het zelf iets te veel talkshow spelen en te weinig comedy”, blikt Groenendijk terug.

In het tweede seizoen ontvangt hij als zijn alter ego één hoofdgast en daaromheen bijgasten. "Dat kunnen bekende Nederlanders zijn, maar ook onbekende Nederlanders en ik ben blij dat RTL dat toestaat, want daar hou ik zo van. Ik vind het leuk als Frans Bauer zijn achterbuurvrouw meeneemt of iemand met wie hij vroeger altijd op vakantie ging, dat soort mensen", vertelt Groenendijk voor de camera van ANP Video.

Comfortzone

Jopie Parlevliet ontvangt vanaf zaterdag 3 september (RTL4, 22.00 uur) een diversiteit aan gasten, onder wie Wendy van Dijk, Robert ten Brink en cabaretier Javier Guzman. Een van de verrassende namen is Eva Jinek. "Veel mensen zeggen van haar dat ze een ijskonijn is, maar als er nou iemand een warme en leuke vrouw is, dan is zij het wel. Daarom lijkt het mij zo leuk als ze bij Jopie zit, dan is ze totaal uit haar comfortzone. Ik hoop dat het heel leuke televisie op zal leveren. Ik vind het heel top dat RTL het aandurft om gasten uit te nodigen die ik heel graag wilde hebben, maar die niet direct bij RTL te zien zijn.”

Groenendijk wil met De Jopie Parlevliet Show positieve televisie maken. "Jopie is een warme vrouw. Ze vindt zelf dat ze de nieuwe Mies Bouwman is, Mies is haar grote voorbeeld. En heel belangrijk: ze wil verbinden en positiviteit brengen. Ze snapt niks van de eeuwige vete tussen Amsterdam en Rotterdam. Natuurlijk heeft ze iets vileins en zit er scherpte in, maar elkaar afmaken? Daar heb ik geen zin in en Jopie al helemaal niet.”

Groenendijk lijkt in vrouwenkleren op zijn gemak, maar doet een opmerkelijke onthulling: "Ik heb bewondering voor vrouwen, want ik kan niet op hakken lopen. Ik heb ze speciaal laten maken, want anders zou ik omvallen. Travestie is mijn hobby niet, het zou daarom makkelijker zijn als we van Jopie gewoon Joop maken.”