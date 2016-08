Nederlandse films naar filmfestival Londen

LONDEN - De films Layla M. van Mijke de Jong, Brimstone van Martin Koolhoven en Elle van Paul Verhoeven zijn geselecteerd voor de competitie van het BFI London Film Festival. De films dingen mee naar de Best Film Award. Dit maakte de festivalorganisatie donderdag bekend. Het BFI London Film Festival begint 5 oktober.

Door ANP - 1-9-2016, 12:08 (Update 1-9-2016, 16:15)

Layla M. gaat over de 18-jarige Layla (Nora El Koussour), een Amsterdamse van Marokkaanse afkomst die zich tegen de wil van haar ouders aansluit bij een groep jonge moslims die strijden voor acceptatie van hun geloof. Layla M. gaat op 10 september in première op het Toronto International Film Festival en draait vanaf 17 november in de Nederlandse bioscopen.

De westernthriller Brimstone is ook dit najaar in de bioscopen te zien. De film gaat over een jonge vrouw van wie het leven op het spel komt te staan als er een huiveringwekkende dominee in haar leven verschijnt. De hoofdrollen worden gespeeld door Dakota Fanning, Guy Pearce, Kit Harrington en Carice van Houten.

Elle, de eerste speelfilm van Verhoeven in tien jaar tijd, vertelt over een vrouw (Isabelle Huppert) die wordt verkracht en zelf op zoek gaat naar de dader. De Franstalige film beleefde eind mei zijn Nederlandse première.