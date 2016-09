Woning Freddie Mercury cultureel erfgoed

LONDEN - Het huis waar Freddie Mercury woonde in de tijd dat hij zijn Queen-bandleden Brian May en Roger Taylor voor het eerst ontmoette, is uitgeroepen tot cultureel erfgoed. Dat meldt Evening Standard. Het gezin Bulsara nam in 1964 zijn intrek in het bescheiden rijtjeshuis in Feltham toen het overkwam uit Zanzibar. Freddie, die werd geboren als Farrokh Bulsara, was toen zeventien jaar.

Door ANP - 1-9-2016, 17:26 (Update 1-9-2016, 17:26)

Op de woning werd donderdag een plaquette van English Heritage onthuld met de tekst: Freddie Mercury (Fred Bulsara) 1946-1991 Singer and Songwriter lived here. "Het is een voorrecht om te helpen bij het plaatsen van deze kleine herinnering op het huis van Freddies ouders", zei Brian May, aanwezig bij de onthulling door Freddies zus Kashmira Cooke.

"Mam en ik zijn zo trots en blij. Hij zou dat stiekem ook zijn geweest", aldus Kashmira. Mercury, die 25 jaar geleden overleed, zou aanstaande maandag zeventig jaar zijn geworden.