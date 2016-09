Jostiband vult Ziggo Dome met halfeeuwfeest

Door ANP - 1-9-2016, 21:53 (Update 1-9-2016, 21:53)

"Onze cliënten hebben de droom om in de Ziggo Dome te staan en we hebben ze dat zelf laten organiseren'', zegt Jenna Baeten van zorgorganisatie Ipse de Bruggen, waaronder de Jostiband valt. "We denken niet in beperkingen, maar in kansen. Dus we hebben een groepje samengesteld dat de catering regelt, een groepje voor het decor en anderen doen de techniek. Ze hebben ook zelf de artiesten gevraagd om mee te spelen, zijn nog bij Albert Verlinde geweest om zijn hulp te vragen.''

De zangers Guus Meeuwis, René Froger, Ellen ten Damme, Gerard Joling en Maan, harpist Remy van Kesteren en violiste Lisa Jacobs delen maandag belangeloos het podium met de Jostiband. Die komt zelf met 118 van de 142 bandleden. "Het wordt sowieso een spektakel'', verwacht Baeten. Art Rooijakkers presenteert het concert, dat op 10 september op NPO2 wordt uitgezonden.

Medisch team

In de concerthal luisteren 11.000 mensen naar de band, van wie driehonderd mensen in een rolstoel komen. Baeten: "Er komt een heel medisch team mee om het te organiseren. De bandleden zelf worden natuurlijk ook ondersteund, alleen op het podium staan al zeven begeleiders.''

Hoewel het concert zelfs voor de Jostiband wel heel bijzonder is, zijn de muzikanten wel wat gewend. "Ze hebben eerder een Oranjeconcert gegeven voor toen koningin Beatrix. En ze hebben bijvoorbeeld eens opgetreden in Kiev. Dat was mooi, om in een land te komen waar zo anders wordt gekeken naar mensen met een verstandelijke beperking. Daar gaat het heel anders dan bij ons, waar we willen laten zien wat ze kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen.''