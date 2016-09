Moulin Rouge naar het theater

NEW YORK - Er is een theaterversie in de maak van Moulin Rouge. Het stuk wordt gebaseerd op de film uit 2001 met Nicole Kidman en Ewan McGregor in de hoofdrollen.

2-9-2016

De Franse cabaretclub, die in 1889 de deuren opende, is door de jaren heen onderwerp geweest van verschillende films, toneelstukken en documentaires. De theaterversie waar nu aan wordt gewerkt, is in handen van het Australische bedrijf Global Creations, dat vooral grote internationaal rondtrekkende show produceert. Eerder zat het bedrijf achter de groots opgezette theaterstukken Walking With Dinosaurs en How To Train Your Dragon Live Spectacular. Het lijkt er dan ook op,dat Moulin Rouge ook een rondreizende productie wordt.

De film uit 2001 werd geschreven en geregisseerd door Baz Luhrmann, van wie momenteel de hiphopserie The Get Down te zien is op Netflix. Moulin Rouge! werd genomineerd voor acht Oscars en won er twee.