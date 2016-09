Britney hoopt dat zoons niet beroemd worden

LOS ANGELES - Zelf maakte Britney Spears op haar elfde haar televisiedebuut in The Mickey Mouse Club, maar ze hoopt dat haar zoons geen leven in de spotlights tegemoet gaan.

Door ANP - 2-9-2016, 3:57 (Update 2-9-2016, 3:57)

"Ze vinden het cool wat ik doe", zei Britney donderdag in een radio-interview over Sean Preston (10) en Jayden James (9). Maar de zangeres gaf volgens US Weekly aan dat de jongens nog niet echt snappen hoe beroemd hun moeder nu precies is.

"De grootheid ervan en de beroemdheid, ik denk niet dat ze dat bevatten, en kunnen begrijpen hoe dat voor hun zou zijn", aldus Britney. "En ik hoop dat ze dat nooit hoeven te snappen, want het is eigenlijk een beetje te veel om mee om te gaan."

Alhoewel ze voor haar kinderen een andere toekomst hoopt, zei de zangeres dat zij zelf geen spijt heeft van de keuzes die ze heeft gemaakt.