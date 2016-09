Modellenprijs voor dochter Cindy Crawford

NEW YORK - Kaia Gerber wordt tijdens de New York Fashion Week geëerd met een award. De 14-jarige dochter van Cindy Crawford krijgt de prijs voor beste doorbraak in de modellenwereld.

Door ANP - 2-9-2016, 5:37 (Update 2-9-2016, 5:37)

Het jonge model tekende in juli van 2015 een contract bij het prestigieuze bureau IMG, ze was toen 13 jaar oud. Drie jaar eerder had ze haar eerste klus, voor het kinderlabel van Versace. Ze werd eerder dit jaar het gezicht van de zonnebrillenlijn van Miu Miu en stond in april samen met haar moeder op de cover van de Franse Vogue. Deze maand siert ze voor het eerst een voorpagina in haar eentje, die van het magazine Pop.

De tiener lijkt als twee druppels water op haar moeder, één van de supermodellen van de jaren 90. Tot ze zelf modellenklussen kreeg, zag Kaia zelf de gelijkenis niet, vertelde ze deze week aan Entertainment Tonight. "Ik hoor het al mijn hele leven, maar toen ik voor het eerste professionele foto's van mezelf naast die van mijn moeder legde, dacht ik; oh ja."

Kaia, die dit weekend 15 wordt, heeft ook al haar eerste acteerklus te pakken: in de tv-film Sister Cities die deze week in première ging.. De award die ze tijdens de New York Fashion Week krijgt, is onderdeel van de Daily Front Row Fashion Media Awards die Marc Jacobs uitreikt.