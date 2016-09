Geen vijfde seizoen voor Devious Maids

LOS ANGELES - Serie Devious Maids stopt na vier seizoenen. De Amerikaanse zender Lifetime trok de stekker uit de show, die werd geproduceerd door Eva Longoria.

Door ANP - 2-9-2016, 6:19 (Update 2-9-2016, 6:19)

Devious Maids ging over een groepje huishoudsters die werkten voor machtige gezinnen in Beverly Hills. Het was de eerste Engelstalige serie met een volledige Latino-cast op de Amerikaanse televisie. In Nederland werden de eerste twee seizoenen van de serie uitgezonden op TLC.

Het vierde seizoen, waarvan de laatste aflevering in de VS een paar weken geleden werd uitgezonden, eindigde met behoorlijk wat cliffhangers. De makers hadden toen nog goede hoop dat de serie een vervolg zou krijgen. De producent van de show zei na afloop van de laatste aflevering nog tegen Entertainment Weekly: "We zijn optimistisch. Ik denk dat fans boos zouden zijn als we niet terug zouden komen na de verrassingen van de laatste aflevering."