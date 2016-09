Wendy: Superkids vist in kleine vijver

AMSTERDAM - Het tweede seizoen Superkids staat voor de deur, maar of we volgend jaar naar een derde reeks kunnen kijken is volgens presentatrice Wendy van Dijk niet zeker. “Het is niet een gigantisch grote vijver waar we in vissen. Het zou mij niets verbazen als we eens een jaartje overslaan”, zegt ze tegen BuzzE.

“We hebben te maken met de top van Nederland.” Die kwaliteit wil het team van Superkids blijven waarborgen. “We willen de allerbeste kinderen laten zien. Ik heb geen idee hoe snel het talent zich ontwikkelt, misschien moeten we even wachten. Hoewel, dat zeiden we ook bij The Voice Kids. Daarvan maken we nu al de zesde reeks en er staan nog steeds nieuwe talenten op.”

Net als in het vorige seizoen van Superkids krijgen we weer ‘echt bijzondere kinderen’ te zien. “Ze zijn heel wonderlijk, echt wel anders. Ze zijn nog zó jong, maar al zo serieus met sport of muziek bezig, daarvoor gaat alles aan de kant.” Wendy vindt het leuk dat de ‘superkids’ achter de schermen gelijkgestemden ontmoeten en dat ze aan heel Nederland kunnen laten zien wat ze kunnen. “En ik vind het ook goed dat de jeugd ziet dat het anders kan, dat er meer is dan gamen.”

Dikke tranen

Ook in huize Van Dijk gaat vrijdag om 20.30 uur de tv aan voor Superkids. “Mijn kinderen zeiden tijdens de vorige reeks ook ‘hé, ik wist niet dat dit bestond’ toen ze een jongen uit een koor heel hoog hoorden zingen.”

Voor zoon Sem en dochter Lizzy is Superkids geen verplichte kost, het is eerder andersom. “Het is verplichte kost voor mij om te maken”, lacht Wendy. “Na de laatste uitzending van The Voice Kids kwam ik thuis en vroeg Lizzy: nu krijgen we volgende week toch Superkids? ‘Nee, dat moet mama eerst nog opnemen’, zei ik. Meteen dikke tranen.”