Vuurwerk tussen Van Lexmond en Croiset

AMSTERDAM - Lieke van Lexmond en Vincent Croiset gingen op de set van de nieuwe ziekenhuisserie van RTL4 Centraal Medisch Centrum zo in elkaar op dat ze zich afvraagt of de heetste scènes het wel zullen halen. In De Telegraaf zegt Van Lexmond, wiens personage in de serie een geheime verhouding heeft met de door Croiset gespeelde arts Jacob, dat 'het wel vuurwerk' was.

Door ANP - 2-9-2016, 8:01 (Update 2-9-2016, 8:01)

''Ik weet niet of alles uiteindelijk de montage haalt omdat het te expliciet is, want de draaidagen waren explosief'', zegt Van Lexmond. De serie wordt uitgezonden om 20.00 uur. ''Dus op televisie moet het wel een beetje kuis blijven. Het wordt een nette serie'', aldus de 34-jarige actrice.

Van Lexmond vindt dat haar man Bas van Veggel, met wie zij twee maanden geleden in het huwelijksbootje stapte, geen moeite mag hebben met het feit dat zij voor haar werk intiem met andere mannen moet omgaan. ''Ik ben actrice, mijn hele leven al, dus dat zou een beetje slordig zijn.''

Voor haar rol in de ziekenhuisserie deed Van Lexmond inspiratie op toen zij werd opgenomen voor de bevalling van haar 1-jarige zoontje Vik. ''Ik heb drie dagen in het ziekenhuis gelegen. Ik ben op natuurlijke wijze bevallen, maar ik heb heel veel meegemaakt en wel vier medische teams aan mijn bed gehad. Het was een behoorlijk lange rit. Toen besefte ik hoe belangrijk het verplegend personeel is. Ik was erg dankbaar voor hun kennis, die ik op dat moment hard nodig had. Ze hebben mij er echt doorheen gesleept, dat was fantastisch. Achteraf moest ik wel even van alles bijkomen.''