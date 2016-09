Johnny de Mol: ik date niet alleen BN'ers

ANP Johnny de Mol: ik date niet alleen BN'ers

NAARDEN - Johnny de Mol is gevallen voor zangeres Anouk van Schie, maar volgens de 37-jarige presentator ontstaat er een verkeerd beeld van zijn liefdesleven. Dat zegt hij in het radioprogramma Goeiemorgen Lex op 100% NL.

Door ANP - 2-9-2016, 10:43 (Update 2-9-2016, 10:43)

''De indruk die nu weer wordt gewekt dat ik alleen maar bekende vrouwen date is een vertekend beeld'', meent Johnny. ''In de artikelen worden lang niet al mijn exen genoemd, alleen de bekende. Maar het is echt niet zo dat ik per se bekende vrouwen wil daten. Liefde is liefde en dat laat zich niet sturen.''

De presentator onthult ook dat zijn populaire programma Waar is de Mol niet meer terugkeert. ''Waar is de Mol was een prachtig programma maar ik maak nu ook een nieuw reisprogramma waarin ik met mensen op reis ga die terminaal zijn en niet zo lang meer hebben en dat is eigenlijk next level Waar is de Mol. Dus ik denk dat Waar is de Mol een gepasseerd station is.''