Gezinsuitbreiding op komst voor Nick Lachey

ANP Gezinsuitbreiding op komst voor Nick Lachey

LOS ANGELES - Nick Lachey moest op zoek naar een groter huis, want zijn vrouw Vanessa is opnieuw in verwachting. Nick en Vanessa, die al twee kinderen hebben, maakten vrijdag bekend dat ze weer zwanger is.

Door ANP - 2-9-2016, 19:30 (Update 2-9-2016, 19:30)

Ze deelden op sociale media een foto van het gezin tussen de verhuisdozen voor de entree van hun nieuwe huis. ''We hebben een nieuw onderkomen en dat hadden we ook nodig'', schrijven ze erbij. De buik van Vanessa is omcirkeld met een rood hart. De jongste Lachey wordt in het voorjaar van 2017 verwacht.

In januari vorig jaar kregen ze een dochter, Brooklyn Elisabeth. Het model en de zanger kregen in 2012 zoon Camden. Nick en Vanessa trouwden in 2011.