Sharon Doorson en Waylon zingen in Trolls

ANP Sharon Doorson en Waylon zingen in Trolls

AMSTERDAM - Sharon Doorson en Waylon spreken de hoofdrollen in voor de Nederlandse versie van de muzikale animatiefilm Trolls. Het is voor beiden hun inspreekdebuut. Sharon en Waylon zingen tevens samen Nederlandstalige versies van onder meer True Colors van Cindy Lauper en Can’t Stop The Feeling, de hit van Justin Timberlake. Dit kondigde Warner Bros vrijdag aan.

Door ANP - 2-9-2016, 19:54 (Update 2-9-2016, 19:54)

Sharon Doorson leent haar stem aan de altijd vrolijke maar ook een beetje naïeve trol Poppy. In de Engelstalige versie neemt Anna Kendrick deze rol voor haar rekening. Als Poppy geconfronteerd wordt met haar grootste uitdaging ooit, ontdekt ze dat ze dit probleem niet kan oplossen met een liedje, een dansje en een knuffel.

Waylon is de overbezorgde, achterdochtige overlever Knoest. De enige trol die niet zingt, danst of knuffelt en altijd voorbereid is op het ergste. Justin Timberlake heeft de stem van Knoest (Branch) ingesproken in de Engelstalige versie van de film.

Sharon en Waylon beginnen maandag met de opnames. De volledige Nederlandse stemmencast wordt later bekendgemaakt.

Trolls is een film van DreamWorks Animation, de makers van Shrek. De film draait vanaf 12 oktober in de Nederlandse bioscopen.