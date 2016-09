Khloé Kardashian met basketballer gespot

ANP Khloé Kardashian met basketballer gespot

LOS ANGELES - Khloé Kardashian is al een paar keer gespot met profbasketballer Tristan Thompson, sterspeler bij de Cleveland Cavaliers. TMZ publiceerde vrijdag foto's van de twee.

Door ANP - 2-9-2016, 22:56 (Update 2-9-2016, 22:56)

Hoewel het niet bekend is of Khloé (32) en Tristan (25) een vriendschap of een relatie hebben, is het duidelijk dat ze vaker afspreken. Zo zijn ze ook al samen gezien in de nachtclub Bootsy Bellows. Ze verlieten de club bijna tegelijk, er zat volgens TMZ maar een paar minuten tussen.

De realityster was eerder getrouwd met voormalig basketbalspeler Lamar Odom. Zij zette de scheidingprocedure afgelopen najaar stil toen de basketballer in coma raakte na een aantal wilde nachten in een bordeel. Dit voorjaar diende ze de papieren opnieuw in.