Katja had slapeloze nachten van scheiding

ANP Katja had slapeloze nachten van scheiding

AMSTERDAM - Katja Schuurmans scheiding met Thijs Römer hakte er vorig jaar flink in bij de actrice. Ze voelde zich een tijdlang eenzaam en had moeite met slapen. Het was zelfs zo erg dat ze alles aangreep om normaal te functioneren.

Door ANP - 3-9-2016, 9:02 (Update 3-9-2016, 9:02)

"Het was een verschrikkelijk rotjaar", zegt Katja in Volkskrant Magazine. "Voor het eerst in mijn leven voelde ik me eenzaam. Ik vind het heerlijk om alleen te zijn, maar toen heb ik wel een maand gehad dat ik altijd iemand hier bij me wilde hebben. Ik vond het verschrikkelijk om in mijn eentje te zijn."

"Ik kon ook niet slapen, ik nam slaappillen, oxazepam, rode wijn, het maakte niet uit; ik zat gewoon rechtop in bed", vervolgt Katja. "Het is niet normaal wat er dan in je lijf gebeurt. Ik ging hyperventileren, niet acuut, maar ik was de hele tijd duizelig en voelde schokjes. Ik moest echt dingen slikken om normaal te functioneren."

Inmiddels weet de actrice, die vanaf zondag in de serie Vlucht HS13 is te zien, dat het beter is dat zij en Thijs uit elkaar zijn. De twee kunnen het ook weer prima met elkaar vinden. "De situatie is nu organisch. We voelen allebei dat dit, los van het feit dat je nooit wil scheiden, een goede keus is geweest", aldus Katja. "We kunnen ons nu op een veel betere manier tot elkaar verhouden. Die verplichte verbintenis is er niet meer en de dingen die frustreren omdat je in een relatie zit, zijn weggevallen. Nu kun je weer naar alle leuke dingen van elkaar kijken en echt weer een vriendschap beginnen."