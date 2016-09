Oud-manager N.W.A. overleden

ANP Oud-manager N.W.A. overleden

NEW YORK - Jerry Heller, de omstreden manager van N.W.A. is op 75-jarige leeftijd overleden. Dat meldt showbizzsite TMZ. Heller richtte in de jaren tachtig van de vorige eeuw Ruthless Records op. Het platenlabel speelde een belangrijke rol in de doorbraak van de hiphop en gangsterrap.

Door ANP - 3-9-2016, 17:05 (Update 3-9-2016, 17:05)

Heller werd naast platenbaas ook manager van N.W.A. de groep van Eazy-E, Ice Cube en Dr. Dre. Na een hevig maar kortstondig succes gingen de leden ruziënd hun eigen weg.

In de jaren negentig werd Heller door bijna alle ex-leden van N.W.A. beschuldigd van diefstal. Op zijn beurt beschuldigde Heller de makers van een biopic over de rappers van smaad. In Straight Outta Compton zou er een verkeerd beeld van hem zijn geschetst. De rechtszaak over die kwestie loopt nog steeds.