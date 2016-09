Actrice eist ontslag na borstpomp-incident

LOS ANGELES - De Australische actrice Emilie de Ravin is woedend op een medewerkster van luchtvaartmaatschappij American Airlines. Op Twitter eist ze het ontslag van de vrouw. Die wilde voorkomen dat Emilie een borstpomp mee zou nemen in het vliegtuig.

Door ANP - 3-9-2016, 17:36 (Update 3-9-2016, 18:40)

De actrice, bekend van de tv-serie Lost en de film Once Upon A Time, wilde in Los Angeles op het vliegtuig stappen toen de medewerkster haar tegenhield en met geweld de plastic tas waarin de pomp zat uit haar handen trok.

Uit de tweets van Emilie blijkt dat de gezagvoerder tussenbeide moest komen om de rel te sussen.

Volgens Emilie was de gezagvoerder hulpvaardig. Hij bood zijn excuses aan en vertelde ook hoe ze haar klacht moest doorgeven aan de luchtvaartmaatschappij. Op Twitter eist de actrice dat American Airlines de medewerkster ontslaat.

In een reactie op de boze tweet van de Australische schrijft de luchtvaartmaatschappij dat het incident wordt onderzocht. Tegenover E! News laat een woordvoerder ook nog weten dat een borstpomp gezien wordt als een medisch hulpmiddel dat is toegestaan in een vliegtuig.