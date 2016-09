Ariel Winter is nog steeds vrijgezel

LOS ANGELES - Ariel Winter ontkent dat ze een relatie heeft met acteur Sterling Beaumon. De 18-jarige Modern Family-ster drukte de geruchten hierover de kop in op Twitter.

Door ANP - 3-9-2016, 20:29 (Update 3-9-2016, 20:29)

Ariel werd afgelopen maanden meerdere keren in het gezelschap gezien van Sterling. Samen gingen ze naar feestjes, concerten en nachtclubs. Maar volgens de actrice zijn ze dus niets meer dan vrienden. ''Iedereen denkt dat ik bezet ben, terwijl ik hier heel erg single sta te zijn'', aldus Winter op Twitter.

Ariel en Sterling kennen elkaar al sinds ze als kind samen in een reclamespotje speelden. Sterling was vervolgens te zien in bijrollen in series als Criminal Minds, Law & Order en Lost, waarin hij de jonge Benjamin Linus speelde.