ANP Prijs voor acteur Martin van Waardenberg

ROTTERDAM - Martin van Waardenberg heeft op de vijfde editie van het Rotterdamse 48 Hour Film Project de prijs ontvangen voor beste acteur. Hij kreeg de prijs voor zijn indrukwekkende rol in het korte oorlogsdrama Thuisfront. Peter Post, John Buijsman, Bart Slegers en Yaron Mesika waren ook genomineerd.

Door ANP - 4-9-2016, 10:57 (Update 4-9-2016, 10:57)

De film Underdog van Marc Eikelenboom werd de winnaar van het 48 Hour Film Project Rotterdam. Zijn inzending zal in maart 2017 deelnemen aan de wereldfinale van de internationale filmwedstrijd in Seattle. De Rotterdamse regisseur was eerder dit jaar al de beste bij de Amsterdamse editie van het 48 Hour Film Project.

In Underdog krijgt een arrogante Martial Arts-acteur, gespeeld door Peter Post, het aan de stok met een onzekere hondentrainster. Rian Gerritsen neemt die rol voor haar rekening. De inzending werd zaterdagavond niet alleen door de jury als beste beoordeeld, maar won ook de publieksprijs. Andere bekende namen die aan het festival deelnamen waren Richard Groenendijk, Birgit Schuurman, Mylène d’Anjou en Loes Schnepper.

Tijdens het 48 Hour Film Project gingen 44 teams de uitdaging aan om binnen 48 uur een korte film te maken op basis van vier verplichte elementen. Het gaat om een zin, een voorwerp, een personage en een genre. Het deelnemersveld liep uiteen van enthousiaste amateurs tot prijswinnende professionals.