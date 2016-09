Niall Horan heeft ook platencontract

LONDEN - Niall Horan heeft eindelijk ook een deal met een platenlabel te pakken. Volgens Daily Star heeft het lid van One Direction getekend bij Universal Music. Hij laat daarmee Simon Cowell, de grote man achter One Direction, in de steek.

Onlangs zei Cowell nog dat hij dicht bij een akkoord met Niall was. Daily Star concludeert dan ook dat de overgang van de musicus naar Universal een klap in het gezicht moet zijn van Cowell. Die wilde er alles aan doen om Niall bij zijn label Syco te houden, maar Universal bood hem meer geld, volgens de Britse tabloid.

Universal was eigenlijk uit op de diensten van Harry Styles, maar toen die besloot Sony, dat voor een deel eigenaar is van Syco, trouw te blijven, richtte het label zijn pijlen op Niall.

Het is onduidelijk wat de keuze voor Universal betekent voor de toekomst van One Direction. De groep kondigde vorig jaar een rustperiode aan waarin de leden aan eigen projecten zouden werken. Dat gebeurt nu ook, maar ze zitten niet allemaal meer onder de vleugels van Cowell. Of dat een nieuwe samenwerking mogelijk maakt, moet in de toekomst nog maar blijken.