ANP Michiel van Erp koninklijk onderscheiden

AMSTERDAM - Regisseur Michiel van Erp is zondag koninklijk onderscheiden. Hij werd tijdens de slotmiddag van 'zijn' filmweek in bioscoop Het Ketelhuis in Amsterdam geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Het lintje werd toegekend door de Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren en Paul de Leeuw.

Door ANP - 4-9-2016, 17:48 (Update 4-9-2016, 18:39)

Van Erp is dit jaar 25 jaar actief als regisseur. Van 1 tot en met 4 september werden in Het Ketelhuis zijn series en documentaires vertoond en vinden er verschillende activiteiten plaats om het oeuvre van Van Erp te vieren. De regisseur (1963) brak door met de tv-serie Lang Leve... maar staat vooral bekend om documentaires als Pretpark Nederland, Angst, I Am a Woman Now en MH17: Het verdriet van Nederland.

Zijn opmerkelijke drama-serie Ramses (2014) won een tiental (internationale) prijzen. Momenteel bereidt de regisseur zijn speelfilmdebuut voor, de verfilming van de roman Niemand in de stad van Philip Huff. Voor dit project werd zondagmiddag een crowdfundingcampagne gelanceerd.