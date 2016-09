Dochter en collega herdenken Joan Rivers

ANP Dochter en collega herdenken Joan Rivers

NEW YORK - De dochter van Joan Rivers mist haar moeder nog elke dag. Dat schreef Melissa Rivers zondag op de sterfdag van haar moeder op Twitter. De comédienne overleed twee jaar geleden.

Door ANP - 5-9-2016, 4:01 (Update 5-9-2016, 4:01)

"Dank voor alle liefde vandaag. Het is moeilijk te geloven dat het alweer twee jaar is", schreef Melissa. "Coop en ik missen haar nog elke dag." Joan, haar dochter Melissa en kleinzoon Cooper waren een tijdlang te zien in de realityserie Joan & Melissa: Joan knows best.

"Een ding weet ik zeker; mama was heel trots geweest op de jonge man die Coop nu is. Dat brengt elke dag een lach op mijn gezicht", schreef Melissa in een aparte tweet over haar inmiddels 15-jarige zoon.

Ook collega-comedian Kathy Griffin, die Joans plek na haar dood innam als presentatrice van Fashion Police, stond stil bij de sterfdag. Ze retweette een post van een fan over Joan met de woorden: "Mis haar nog elke dag".

De gevolgen van een medische misser tijdens een kleine operatie werden de 81-jarige Joan in 2014 fataal. De presentatrice raakte daarbij in coma en stierf een week later. De kliniek waar zij behandeld werd, nam uiteindelijk de verantwoordelijkheid op zich en kwam buiten de rechtbank tot een schikking met Melissa.