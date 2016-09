Anouk eind mei in de Ziggo Dome

AMSTERDAM - Anouk geeft eind mei een concert in de Amsterdamse Ziggo Dome, zo maakte ze maandagochtend bekend via Facebook. Kaarten voor het concert op woensdag 24 mei zijn vanaf zaterdag te koop.

Door ANP - 5-9-2016, 9:15 (Update 5-9-2016, 9:15)

“Op woensdag 24 mei ga ik na lange tijd weer live spelen in Ziggo Dome”, schreef Anouk op Facebook. “Aanstaande zaterdag begint de voorverkoop voor deze show. Altijd weer spannend.”

Anouk had nog meer goed nieuws voor haar fans: later dit jaar verschijnt een nieuw album. “Vanaf vrijdag kan je ook alvast een nieuw nummer verwachten van het album Fake It Till You Die dat in oktober uit zal komen.”

Fake It Till You Die is de tweede plaat die Anouk dit jaar uitbrengt, in maart verscheen Queen For A Day. Op dat album staat onder meer de hit Let’s Run Away Together.