ANP Guido Spek kon zijn mond moeilijk houden

AMSTERDAM - Guido Spek vond het ‘best wel pittig’ om zijn mond te houden over de zomercliffhanger van Goede tijden, slechte tijden. Vlak voor de zomerstop van de soap was te zien dat zijn personage Sjoerd Bouwhuis betrokken was bij een explosie. De vraag wie die niet heeft overleefd, wordt maandag beantwoord als GTST terugkeert op de buis.

Door ANP - 5-9-2016, 10:36 (Update 5-9-2016, 10:36)

“Er zijn altijd wel wat verhaallijnen waarover je je mond moet houden, maar om de hele zomer niet te mogen zeggen hoe het met die vijf, of eigenlijk zes, personages af gaat lopen is gewoon heel erg lastig”, gaf Guido maandag toe in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op 100% NL. “Iedereen op straat spreekt je er toch even over aan, leuk natuurlijk, maar verdomd ingewikkeld soms.”

Hoewel de cliffhanger van GTST een van de best bewaarde tv-geheimen is, lijkt de ontknoping ook dit jaar weer uitgelekt. Fans van de soap maakten uit meerdere hints op dat Sacha Kramer, een rol van Gaby Blaaser, niet levend uit de ontplofte caravan komt.

Sjoerd overleeft de explosie wel, verklapte Guido. “Ik kan stiekem wel vertellen dat mijn personage de knal overleeft vanavond. Maar of het ook voor de anderen net zo goed afloopt dat is nog maar zeer de vraag.”