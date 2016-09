Asteroïde vernoemd naar Freddie Mercury

MONTREUX - Freddie Mercury, de overleden zanger van de rockband Queen, is letterlijk een ster geworden. Een asteroïde is door de Internationale Astronomische Unie naar de zanger vernoemd, schrijft NME. Mercury zou dit jaar 70 jaar zijn geworden.

Brian May, gitarist van Queen, maakte zondagavond in een casino in het Zwitserse Montreux bekend dat de asteroïde naar de Queen-zanger is vernoemd. Volgens May is het een 'erkenning van de ongelofelijke invloed die Freddie op de wereld heeft gehad'.

De asteroïde is 3,5 kilometer breed en werd ontdekt in 1991, het jaar dat Mercury overleed. Het hemellichaam draait in een baan tussen Mars en Jupiter.