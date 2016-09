Shakira viert 85e verjaardag vader

ANP Shakira viert 85e verjaardag vader

BARRANQUILLA - Shakira vierde dinsdag de 85e verjaardag van haar vader William. De Colombiaanse zangeres poseerde breed lachend voor een selfie met haar vader, die ze met haar volgers op Instagram deelde.

Door ANP - 7-9-2016, 3:26 (Update 7-9-2016, 3:26)

Ook deelde Shakira een selfie waarop ze tussen haar beide ouders in poseert. Daarbij bedankte ze iedereen die haar vader een fijne verjaardag heeft gewenst.

Shakira's vader William Mebarak Chadid is van oorsprong Libanees. In 2013 vertelde de zangeres tijdens de lancering van een door hem geschreven boek dat hij in hun Colombiaanse thuisstad bekender is dan zij: "In Barranquilla is mijn vader niet de vader van Shakira, maar ben ik de dochter van William, en hij is de beste vader die ik me had kunnen wensen."