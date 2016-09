Rol voor Tom Bateman in Orient Express

ANP Rol voor Tom Bateman in Orient Express

LOS ANGELES - Er is een nieuwe acteur toegevoegd aan de cast van Murder On The Orient Express. The Hollywood Reporter weet dat de Britse acteur Tom Bateman in gesprek is over de rol van Buoc, de rechterhand van detective Hercule Poirot.

Door ANP - 7-9-2016, 3:32 (Update 7-9-2016, 3:32)

De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Agatha Christie, dat in 1974 ook al eens werd verfilmd. Kenneth Branagh is de regisseur en speelt ook de hoofdrol van Poirot, die tijdens en treinrit van Jeruzalem naar Europa op een moord stuit.

De film moet eind 2017 in de bioscopen draaien. Bateman is binnenkort te zien in een nieuwe comedy met Amy Schumer. Hij kent Branagh al van het theater in Londen, waar ze samen in The Winter's Tale speelden.