ANP Rebecca Loos dankt gezin aan Beckham-affaire

HEMSEDAL - Rebecca Loos heeft na twaalf jaar nog steeds geen spijt van haar affaire met voetballer David Beckham, waardoor ze in 2004 plotseling beroemd werd. "Ik ben blij met hoe mijn leven is gelopen", zegt ze in een interview met Daily Mail.

Door ANP - 7-9-2016, 5:46 (Update 7-9-2016, 5:46)

De voormalige Nederlandse televisiepresentatrice woont alweer zeven jaar in een Noors skidorp, samen met haar Noorse man en twee zoontjes. Haar man leerde ze kennen in één van de televisieprogramma's waarvoor ze werd uitgenodig na de affaire, die Beckham altijd heeft ontkend. "Als ik niet beroemd was geweest, had ik het leven wat ik nu heb niet gehad."

Loos is fulltime moeder en doktersvrouw en brengt haar tijd al kokend, langlaufend en wandelend door. Ze zegt hier dolgelukkig mee te zijn en haar leven vol feestjes in Londen niet te missen. "Ik voelde me niet voldaan en ik was eenzaam." De in Spanje geboren Nederlandse, die voor haar affaire met Beckham bekend werd als assistent van de voetballer werkte, zegt verder blij te zijn dat ze in haar huidige woonplaats niet als beroemdheid wordt gezien.

De 39-jarige Rebecca staat op het punt een blog te lanceren over haar gezinsleven in de Noorse bergen.