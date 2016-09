Draagmoederschap ‘heel dubbel’ voor Sophie

AMSTERDAM - Sophie de Buisonjé verwacht met haar man Xander een kindje bij een draagmoeder. En dat voelt heel dubbel, schrijft Sophie in haar eerste blog voor LINDAnieuws.

Door ANP - 7-9-2016, 8:29 (Update 7-9-2016, 8:29)

Sophie schrijft dat ze moeite heeft met de fysieke en gevoelsmatige afstand tot de baby. “Terwijl ik heel goed weet hoe het voelt om mama te zijn. Hoe fijn het dragen van die speciale titel wel niet is. Je grote broer Dex noemt mij al zes jaar zo. Ik weet ook nog als de dag van vandaag hoe het voelde om hem, mijn eigen minimensje, negen maanden lang zo dicht bij mijn hart te dragen.”

“Het voelt heel dubbel, maar tussen jou en mij ontbreekt die band die tijdens een zwangerschap ontstaat, nog volledig”, gaat Sophie verder. Ze benadrukt dat de kleine ‘helemaal’ van haar en Xander is. “Elke cel, elke vezel, elke haar. Van je kruin tot je tenen. We hadden niet in blijere verwachting kunnen zijn.”

900 maanden

Sophie had haar tweede kind ‘heel graag’ zelf willen dragen, maar durfde dat niet. “Omdat mijn lichaam en met name mijn buik mij eerder in de steek liet”, schrijft de vrouw van Xander, bij wie in 2013 een semigoedaardige tumor uit haar buikholte werd verwijderd. Artsen waarschuwden Sophie dat de tumor terug zou kunnen keren bij een zwangerschap.

“Er is bijna niets op deze hele wereld dat ik liever wil dan jou. Toch is er één ding waar ik meer naar verlang. Dat is jou en Dex niet alleen de eerste negen maanden, maar als het even kan, de eerste 900 maanden van jullie leven op weg helpen”, schrijft Sophie. “Zelfs als jullie al gauw genoeg vinden dat dat van die 900 maanden misschien wat overdreven is.”