ANP Acteurs Sky stappen weer naar rechter om loon

AMSTERDAM - Negen acteurs en dansers uit de voortijdig gestopte musical Sky stappen weer naar de rechter. Zij willen dat Sky Netherlands BV, de producent van de musical Sky, hun loon doorbetaalt voor de periode dat zij een contract hadden. Directeur Jeroen Tielens van Theater Amsterdam heeft dat woensdag bevestigd.

Door ANP - 7-9-2016, 9:53 (Update 7-9-2016, 9:53)

De acteurs, onder leiding van hoofdrolspeelster Lone van Roosendaal, gaan in hoger beroep nadat de rechter eerder oordeelde dat zij geen recht hebben op extra loon. Daarnaast starten de negen acteurs een tweede aanvullende juridische procedure bij de voorzieningenrechter.

Deze procedure gaat over de voorwaarden voor het voortijdig opzeggen van het dienstverband.“De bepaling dat een producent een contract mag ontbinden als een voorstelling voortijdig moet stoppen, staat niet schimmig weggestopt in de algemene voorwaarden”, stelt Tielens. “Maar het is een duidelijke regel op de eerste bladzijde van de arbeidsovereenkomst. Wij konden ons volledig vinden in het eerste oordeel van de rechter.”

Bomen kappen

De advocaat van de acteurs stelde na de eerdere uitspraak dat dit oordeel van de rechter “de deur wagenwijd openzet voor werkgevers om werknemers te ontslaan zonder een procedure bij UWV of de kantonrechter. Alsof je een werkgever vraagt om tweehonderd bomen te kappen en de werkgever mag bepalen bij hoeveel bomen het contract ophoudt.”

De verschillende contracten van de castleden liepen tot oktober en januari. Zo'n veertig medewerkers van de productie Sky die na het stopzetten van de musical ook direct zonder werk zaten, hebben zich wel in hun lot geschikt, laat Tielens weten. “Wij hadden ook liever gezien dat het anders was gelopen, maar dit is een risico van dit vak”, stelt hij. “Wij zijn met respect en naar eer en geweten met alle medewerkers van het project omgegaan.”

Marco Borsato en componist John Ewbank werkten jaren aan de musical, over een meisje dat wordt gepest en in een droomwereld vlucht. De voorstelling stopte na amper drie maanden wegens gebrek aan belangstelling. Theater Amsterdam hoopt medio volgend jaar een nieuwe grote vaste productie te kunnen presenteren die momenteel wordt voorbereid. Tot die tijd wordt de locatie verhuurd voor congressen, evenementen en andere voorstellingen.