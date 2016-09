Uitdagingen voor typetjes nieuwe reeks DINO

8-9-2016

“Ik ben bezig met Churandy Martina”, verklapt Jandino. De sprinter dook al eerder op in Jandino’s show, die vanaf donderdagavond weer te zien is op RTL5, maar komt dit keer anders uit de verf. De comedian heeft nog meer verrassingen in petto. “Als het goed is, zitten er dit seizoen twee nieuwe typetjes in de show.”

Ook de ‘oude bekenden’ keren terug. Zo gaat Judeska dit seizoen Hilversum veroveren als reporter. “Ze gaat sterren interviewen. Zo heeft ze Humberto kunnen strikken en Dirk Kuijt.”

Prettig gestoord

Ook Gerrie, de Rotterdamse die vorig jaar haar debuut maakte in DINO., wacht een nieuwe uitdaging. Ze gaat op zoek naar een nieuwe hobby. “Zij heeft Gerrie TV en gaat mensen interviewen. Ze gaat de passie zoeken van de gewone man. Ze bezoekt iemand die doedelzak speelt, een pottenbakker en er is ook een mannelijke stripper.”

Voor Jandino is het ‘erg grappig’ om als een van zijn alter ego’s mensen te interviewen. “Mensen weten dat Gerrie niet bestaat, ze weten dat er iemand in zit, maar dat vergeten ze zo en Gerrie gaat helemaal los.” Volgens de comedian ontstaat er in gesprekken ‘een totaal andere dynamiek’ als hij een typetje is. “Jij bent nog steeds gewoon Dino, maar zij uiten zich anders. En ik heb nieuw materiaal om te reageren.”

Hoewel het interviewen ‘in karakter’ voor Jandino ‘heel spannend en leuk’ is, gaat dat hem ook zonder dikke lagen schmink en make-up goed af. “Ik ben prettig gestoord, dus iemand interviewen lukt mij ook gewoon als Dino. Ik ben niet per se de standaard interviewer.”