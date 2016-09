Sofia heeft 'speciale relatie' met Justin

LOS ANGELES - Sofia Richie heeft naar eigen zeggen een bijzondere band met Justin Bieber. De 18-jarige dochter van zanger Lionel Richie vertelt in een interview met Billboard waarom ze haar vriendje zo leuk vindt.

Door ANP - 8-9-2016, 17:04 (Update 8-9-2016, 17:04)

''We hebben een speciale relatie. Het is heel makkelijk om met Justin te praten. En dat is moeilijk te vinden bij mensen in Los Angeles'', aldus Sofia, die verder niets kwijt wil over de 22-jarige Bieber.

Sofia, die al sinds haar vijfde zingt en sinds haar zevende piano speelt, is niet van plan om binnenkort een duet op te nemen met Justin. Na les van Beyoncé's zangcoach en tijd in de studio met haar zwager Joel Madden, werd het Richie te veel en zag ze een muziekcarrière even niet meer zitten.

''Er was te veel druk. Iedereen had zijn idee over hoe mijn muziek zou moeten klinken en ik wilde gewoon een individu zijn. Ik nam een stapje terug en zei: Ik moet dit even heroverwegen'.'' En dat zal Lionel jammer vinden. Sofia vertelt hoe haar vader haar subtiel richting een zangcarrière probeert te sturen door haar onverwachts voor de neus van sterren als Pharrell Williams te duwen. Maar het liefje van Bieber zegt veel liever modeontwerper te worden.