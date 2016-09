Shia LaBeouf haalt uit naar Steven Spielberg

ANP Shia LaBeouf haalt uit naar Steven Spielberg

LOS ANGELES - Shia LaBeouf is bepaald geen fan van Steven Spielberg. En dat maakt hij keihard duidelijk in een interview met het filmblad Variety. Hoewel de 30-jarige acteur samenwerkte met de 69-jarige regisseur aan een rits films, vond hij dat geen prettige ervaring.

Door ANP - 8-9-2016, 20:22 (Update 8-9-2016, 20:22)

''Je komt daar aan en je realiseert je dat je niet de Spielberg van je dromen ontmoet'', zegt Shia. ''Je ontmoet een andere Spielberg, die in een andere fase van zijn carrière zit. Hij is meer een f***ing bedrijf dan een regisseur.''

Volgens LaBeouf heeft Spielberg lak aan artistieke integriteit en voelen zijn sets mechanisch en gefabriceerd aan. ''Alles wordt tot in de puntjes gepland. Je moet deze zin in 37 seconden zeggen. Als je dat vijf jaar lang doet dan denk je uiteindelijk dat je niet meer weet wat je beroep is.''

Shia speelde onder meer in Spielbergs producties Transformers, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, Eagle Eye en Disturbia. ''Ik vind de films die ik met Spielberg heb gemaakt niet leuk. De enige film die ik leuk vind die we samen hebben gemaakt is het eerste deel van Transformers.''