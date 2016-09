Minka Kelly ontkent relatie met Valderrama

LOS ANGELES - Minka Kelly heeft de geruchten dat ze de nieuwe liefde is van Wilmer Valderrama verwezen naar het rijk der fabelen. Op radiostation Power 106 zegt de 36-jarige actrice dat ze niets meer dan vrienden is met de 36-jarige That 70's Show-ster.

Door ANP - 8-9-2016, 21:04 (Update 8-9-2016, 21:04)

Wilmer Valderrama beëindigde vorige maand na zes jaar zijn relatie met zangeres Demi Lovato. Kort daarna kwam het roddelcircuit op gang. Wilmer zou aan het daten zijn met Minka, met wie hij jaren eerder ook al een romance zou hebben gehad.

''Hij is een goede vriend van me'', aldus Kelly. ''En het grappige is, hij is niet mijn ex. We zijn goede vrienden, dat is altijd zo geweest. We zijn geen exen!'' Wel vindt de actrice dat Valderrama een goede vangst is. ''Wilmer is een heel, heel goed persoon. Elke vrouw zou zich gelukkig mogen prijzen met hem.''

Minka ziet overigens de humor van de geruchten wel in. Geroddel hoort bij het bestaan van sterren, zegt ze. ''Het is een kleine prijs om te moeten betalen voor het bijzondere leven dat ik leid. Als ze op je letten, betekent het dat je iets goed doet'', vindt de brunette. ''Je moet er gewoon de humor van inzien.''