Iman: zwaar jaar achter de rug na dood Bowie

NEW YORK - Iman, de weduwe van zanger David Bowie, zegt een zware tijd achter de rug te hebben na het overlijden van haar man in januari. Het voormalig model gaf woensdagavond een kort interview aan het Amerikaanse tijdschrift US Weekly.

Door ANP - 9-9-2016, 5:37 (Update 9-9-2016, 5:37)

Het was de eerste keer sinds het overlijden van Bowie dat Iman in het openbaar verscheen. "Het gaat redelijk met me", vertelde de weduwe van Bowie. Ze droeg een gouden ketting met de tekst "David" en vertelde dat ze de halsketting tot haar dood zal dragen. Iman en David Bowie trouwden met elkaar in 1992 en kregen samen een dochter, Alexandra Zahra Jones, die vorige maand haar 16e verjaardag vierde.

"Mijn moeder is vorig jaar overleden en David in januari. Het is en zware tijd geweest", aldus Iman. Het 61-jarige voormalige supermodel geboren in Somalië, bezocht woensdag een moedeshow van de ontwerper Tom Ford in New York.

Iman publiceerde later een foto op Instagram van haar samen met voormalig model Cindy Crawford en schreef blij te zijn buiten de deur te zijn geweest.