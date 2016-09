Jan des Bouvrie ontwerpt voorpagina AD

ANP Jan des Bouvrie ontwerpt voorpagina AD

RIJSWIJK - Wie een abonnement heeft op het AD of de krant vrijdag in de losse verkoop aanschaft, zal even raar opkijken. De voorpagina ziet er anders dan anders uit met vier zwarte strepen en drie artikelen in een rood kader. De krant heeft Jan des Bouvrie gevraagd om, eenmalig, de voorpagina te ontwerpen.

Door ANP - 9-9-2016, 7:50 (Update 9-9-2016, 7:50)

Verderop in de krant is te zien hoe Des Bouvrie te werk is gegaan. Hij heeft het logo iets gekanteld en het nieuws van de dag omlijst met eigentijdse en in het oog springende symmetrische zwart-witstrepen, aldus de krant.

"Ik heb last van een dyslexie. Bij een te drukke presentatie -en soms ontkom je daar niet aan door het nieuws- speelt die woordblindheid mij parten", aldus de 74-jarige designer. Hij zit vijftig jaar in het vak, reden voor het AD hem ook te vragen naar zijn eigen favoriete ontwerpen: onder meer de Kubusbank, die Des Bouvrie in 1969 ontwierp en een KPN-telefoon met houder uit 2000.