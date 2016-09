Weer prijs voor Nederlandse voetbalfilm

LAHORE - De Nederlandse documentaire Streetkids United II: The Girls From Rio heeft weer een internationale prijs in de wacht gesleept. De film is op het Internationale Kinderfilmfestival in de Pakistaanse stad Lahore bekroond tot beste titel in de competitie.

Door ANP - 9-9-2016, 11:30 (Update 9-9-2016, 11:30)

Dat maakte producent JaJa Productions vrijdag bekend. Eerder won de film al prijzen op internationale festivals in Groot-Brittannië en Spanje.

Streetkinds United II vertelt over het WK Voetbal voor Straatkinderen, dat vorig jaar in Rio de Janeiro werd georganiseerd. De documentaire volgt het Braziliaanse meisjesteam, de Favela Street Girls, tijdens hun deelname aan dit WK.

Naast de documentaire heeft JaJa Film Productions ook een fototentoonstelling over de Street Child World Cup samengesteld met foto's van de Nederlandse fotografen Robin Utrecht en Marco Hofste. Deze tentoonstelling was de afgelopen twee jaar al op meerdere plekken te zien waaronder de Amsterdam ArenA.