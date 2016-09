Eurovisie Songfestival volgend jaar in Kiev

KIEV - Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar in Kiev plaats. Dat hebben de European Broadcasting Union (EBU) en de National Television Company of Ukraine (NTU) vrijdag bekendgemaakt.

Door ANP - 9-9-2016, 13:05 (Update 9-9-2016, 13:05)

De hoofdstad van Oekraïne kreeg de voorkeur boven de steden Odessa en Dnipro, die ook in de running waren om het evenement te hosten. Het land in Oost-Europa mag het liedjesfestijn in 2017 organiseren omdat de Oekraïne in mei het festival won. Zangeres Susana Dzhamaladinova kreeg de meeste punten voor haar protestlied 1944, over de deportatie van 240.000 Krim-Tataren naar Centraal-Azië. Het nummer werd overigens niet onverdeeld positief ontvangen.

Het Eurovisie Songfestival trekt jaarlijks 200 miljoen kijkers. Het is niet de eerste maal dat Oekraïne gastland is voor een groot zangevenement. In 2005 vond het ESF ook al plaats in Kiev en in 2009 en 2013 organiseerde het land de Junior-editie van het liedjesfestival.

Het songfestival vindt in 2017 plaats in het International Exhibition Centre, dat ruimte biedt aan 11.000 toeschouwers. De voorrondes vinden plaats op 9 en 11 mei. Op 13 mei 2017 is de grote finale. Tickets voor alle drie de avonden komen aan het eind van dit jaar in de verkoop.