ANP Het gaat beter met Nicolette Kluijver

AMSTERDAM - Het gaat de goede kant op met de gezondheid van Nicolette Kluijver. De RTL-presentatrice, die een longontsteking heeft, zei vrijdag in RTL Boulevard dat de antibiotica goed aanslaat.

Door ANP - 9-9-2016, 18:58 (Update 9-9-2016, 18:58)

Nicolette verliet woensdagavond in zieke toestand de studio van RTL Boulevard in Amsterdam. ''Het was wel even schrikken. Ik voelde druk op mijn borstkas. Ik liep de studio uit, stond op het Leidseplein en voelde megadruk op mijn borst. Ik dacht meteen: ik moet naar het ziekenhuis!"

Nicolette bracht een nacht door in het ziekenhuis. ''Ik ben er meteen naartoe gegaan en kreeg meteen een prik in mijn buik. Ze dachten dat ik een longembolie had, maar donderdagochtend bleek uit een CT-scan dat ik een longontsteking had. Daar kom ik wel weer bovenop, er zijn wel ergere dingen."