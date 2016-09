Noel Gallagher blij met zege Manchester City

MANCHESTER - Als er iemand blij is met de 2-1 zege van Manchester City bij stadgenoot United, dan is het wel Noel Gallagher. De ex-frontman van de band Oasis is een voetbalfanaat, maar moet helemaal niets hebben van United en dat steekt hij niet onder stoelen of banken.

Door ANP - 10-9-2016, 15:47 (Update 10-9-2016, 15:47)

In een interview met The Sun over de stadsderby vergeleek Noel Manchester United met The Bay City Rollers, een teenybopper-band uit de jaren zeventig. “Ze waren populair bij kinderen, ouders en oma’s en opa’s over de hele wereld. Maar verder vond iedereen het een waardeloze band”, zegt hij. Manchester City vergelijkt hij met de punkband The Sex Pistols. “Dat zegt genoeg”, vindt de rocker.

De haat van Noel voor United gaat behoorlijk diep. Hij kan het zich dan ook niet voorstellen dat zijn dochter Anais met een speler van United zou daten. “Dat zal ze nooit doen”, zegt hij beslist. “Ze heeft blauw bloed.” Daarmee verwijst de rocker naar de clubkleur van City.