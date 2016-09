Gezin Sophie Hilbrand is compleet

ANP Gezin Sophie Hilbrand is compleet

AMSTERDAM - De kans is klein dat Sophie Hilbrand en Waldemar Torenstra nog meer kinderen krijgen. De presentatrice is tevreden met de grootte van haar gezin, zegt ze maandag in het AD.

Door ANP - 12-9-2016, 8:04 (Update 12-9-2016, 8:04)

"Baby's maken me heel blij, maar ik denk niet dat er nog een derde komt. Ik ben heel gelukkig zo", aldus Sophie. Samen met Waldemar heeft ze twee kinderen: dochtertje Robin van 6 en zoon Ravi van 4.

Sophie kan heerlijk genieten van haar leven als moeder. Uitgaan is er dan ook niet meer zo vaak bij. "Als Waldemar en ik elkaar of de kinderen weinig hebben gezien, kiezen we voor lekker met z'n viertjes", zegt de 40-jarige BNN-presentatrice. "Zeker als je weet dat de ander het volgende weekend weer aan de bak moet. Ach, we hebben onze portie uitgaan ook wel gehad."