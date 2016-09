Herman Finkers krijgt grote oeuvreprijs

ZWOLLE - Cabaretier Herman Finkers krijgt dit jaar de oeuveprijs van de Cultuurprijs Overijssel. Het is de eerste maal dat de speciale prijs wordt uitgereikt.

Door ANP - 12-9-2016, 19:21 (Update 12-9-2016, 19:21)

"Hij heeft de oudejaarsconference gedaan, hij besteedt aandacht aan de streektaal en mensen leren door hem de regio beter kennen. Eigenlijk is hij een ambassadeur voor Twente," stelt juryvoorzitter Ank Bijleveld maandag op RTV Oost, een van de initiatiefnemers van de bekroning.

De prijs wordt in de toekomst onregelmatig uitgereikt. De jury zal elk jaar beoordelen of er een bijzondere inwoner van Overijssel is die in aanmerking voor de onderscheiding komt. Het beeldje wordt op 22 september uitgereikt tijdens een speciale avond in Theater Odeon in Zwolle.

Regiosoap

Finkers (61) maakte elf solovoorstellingen, de laatste was de Oudejaarsconference 2015. In de voorstellingen komt de Twentse taal vaak langs. Ook maakte Finkers een Twentstalige kerstfilm en was hij een van de geestelijk vaders van de succesvolle Twentse regiosoap Van Jonge Leu en Oale Groond.

De cabaretier treed de afgelopen jaren minder op vanwege de chronische lymfatische leukemie waar hij aan lijdt.