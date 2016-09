Braakhekke en partner gaan zich registeren

AMSTERDAM - Joop Braakhekke en zijn partner Wim Nijkamp gaan een geregisteerd partnerschap aan. Dat heeft de tv-kok maandag bevestigd. Braakhekke hoorde de afgelopen week dat de kanker die hij dacht te hebben overwonnen is uitgezaaid.

"We waren het al heel lang van plan", vertelt hij. "Maar we vonden de wachttijden altijd te lang hier in Amsterdam. We gaan er nu echter haast mee maken. Ik wil wel dat alles zakelijk goed geregeld is voordat het te laat is." Nijkamp en Braakhekke zijn 45 jaar samen. Trouwen is overigens voor de tv-kok geen optie. "Daar hou ik niet van."

Braakhekke gaat de komende week ook uitzoeken welke behandelingen mogelijk voor hem nog effectief kunnen zien. "Ik wil zeker weten dat ik alles heb geprobeerd", legt hij uit.

De tv-kok hoorde vorige week dat hij uitzaaiingen in zijn lever en longen heeft. Het ziekenhuis adviseert Braakhekke een zware chemokuur te ondergaan. Mochten er geen mogelijkheden voor behandeling zijn, dan zegt de restauranthouder voor euthanasie te willen kiezen.